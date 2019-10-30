В Дамаске проходит крупнейшая выставка нефтегазовых и минеральных ресурсов

Дамаск, 30 октября. Пятьдесят арабских и иностранных компаний участвуют в мероприятиях Сирийской международной выставки нефтегазовых и минеральных ресурсов «Серпетро», которая развернулась на выставочной площадке на дороге к международному аэропорту Дамаска. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В выставке участвуют компании, специализирующиеся на нефтяной промышленности (разведка, бурение, добыча, переработка и сбыт топлива), нефтяные сервисные компании, организации, предоставляющие транспортные и логистические услуги, исследования, консультации, занимающиеся производством и сбытом минеральных масел, а также компании, работающие в области геологии.

Халаф Машхадани, генеральный директор одной из компаний, сказал, что подобная выставка проводится ежегодно. Ее основная цель — дать возможность заинтересованным лицам, экспертам и специалистам периодически обмениваться опытом и идеями, которые способствуют формированию будущего энергетического и нефтяного сектора в Сирии, особенно на этапе реконструкции республики.

Доктор Нидал Джони, советник Белорусской нефтесервисной компании, также заявил, что выставка позволила им представить свою новую компанию в нефтяном секторе и ее передовые технологии, основанные на точном поиске нефти и производных, чтобы избежать неудачных геологоразведочных работ. По его словам, дамасская выставка дает понять всему миру, что нефтяной сектор постепенно возвращается в Сирию. Кроме того, он говорит о начале процесса строительства и производства. Джони выразил надежду на сотрудничество сирийских и белорусских компаний в будущем.

Председатель совета директоров нефтяной компании Дейр-эз-Зора Марван аль-Наджем Бин утверждает, что проведение выставки подтверждает восстановление нефтяного сектора в Сирии, отмечая, что для участия в мероприятии необходимо присутствие сирийских компаний.