Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов

Екатеринбург, 29 октября. Министерство труда РФ разработало систему, позволяющую отслеживать, куда устраиваются на работу выпускники высших учебных заведений. Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.

Благодаря новой системе можно будет узнать, что происходит с выпускниками вузов после окончания учебы.

«Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, будем смотреть, что [происходит] с каждым студентом через два–три года после вуза», — рассказал Вуколов на круглом столе на тему «Профессии будущего» на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Как подчеркнул заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, на рынке труда произошли определенные изменения, в связи с которыми люди обучаются одной профессии, но работать идут в другую сферу. По словам Васильева, это совсем не означает, что человек «не успешен», поскольку сейчас более важно, какие именно навыки приобрел выпускник во время учебы.

«Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки», — сказал замруководителя Роструда.

Напомним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019, в рамках которого сотрудники промышленных предприятий соревнуются в профессиональном мастерстве, проходит в Екатеринбурге с 28 октября по 1 ноября. Ранее сообщалось, что участники мероприятий обсудят высокотехнологичные отрасли промышленности.