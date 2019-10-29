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Микроавтобус вылетел с дороги под Архангельском, есть пострадавшие

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Микроавтобус вылетел с дороги под Архангельском, есть пострадавшие

Мурманск, 29 октября. Микроавтобус Volkswagen Crafter съехал с дороги в кювет на шоссе в Архангельской области. Авария произошла на 238-м км автодороги Усть-Вага - Ядриха.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они были доставлены в Красноборскую больницу.

«По предварительной информации, водитель 1961 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по имеющимся данным, пострадали четыре человека», — пишет региональное управление МВД по Архангельской области.

Микроавтобус вылетел с дороги под Архангельском, есть пострадавшие

Что стало причиной аварии, и в каком состоянии находятся пострадавшие — не уточняется.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Краснодаре. Водитель иномарки погиб в ночном ДТП, на скорости протаранив дорожный столб. Дорожный инцидент случился около 04.30 на улице Кубанская. В результате мужчина погиб на месте. Также в автомобиле на момент ДТП находилась девушка.

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