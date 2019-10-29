Фейковые «трусы аль-Багдади» помогли курдским террористам выслужиться перед США

Курдские террористы решили выслужиться перед США, надеясь вернуть их расположение, поэтому выдумали фейк про «трусы аль-Багдади», которые якобы позволили выследить и в очередной раз громко «уничтожить» главу ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — запрещено в РФ). Поскольку изначально в фейковое «убийство» Абу Бакра аль-Багдади никто не верит, придумываются все новые и новые «детали», призванные убедить мировое сообщество, что спецоперация действительно имела место.

Очередную дезинформацию на эту тему распространила американская телекомпания NBC со ссылкой на Мазлума Абди — главаря вооруженной группировки «Демократические силы Сирии» (SDF), в которой главную скрипку играют курдские террористы.

Телеканал сообщил, что якобы разведка SDF внедрила в окружение аль-Багдади агента-курда, который передал американцам точный план убежища главаря ИГИЛ и образец его крови. Информатор еще три месяца назад предоставил американцам доказательства, что он действительно входит в ближайшее окружение главаря ИГИЛ. «Доказательствами» стали образец крови аль-Багдади и его нижнее белье. Этот мифический информатор якобы даже вошел в число советников аль-Багдади, находился в его убежище во время «спецоперации» США, а потом ушел вместе с американскими военными. Весь этот набор фантастических деталей породил новый мем — «трусы аль-Багдади».

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, все это нагромождение состряпанных на коленке «доказательств» вызывает вполне обоснованный скепсис относительно того, что распиаренная президентом США Дональдом Трампом «ликвидация аль-Багдади» действительно имела место.

«На моей памяти главаря ИГИЛ запрещенной у нас организации «ликвидировали» то ли 16, то ли 17 раз, — с иронией отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — При этом отмечу: никаких доказательств, кроме слов, я не увидел, поэтому верить им я бы не стал. Да и вообще, я крайне скептически к такому отношусь».

По словам собеседника ФАН, в любом случае — с аль-Багдади, без него — на деятельность остатков ИГИЛ это вряд ли окажет влияние, как бы американцы ни пытались приписать себе заслуги в победе над этой террористической группировкой.

«Еще один момент, на который хочу обратить внимание: Соединенные Штаты Америки присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики абсолютно незаконно, как говорится, самостийно. Особенно отвратительно, что США ввели практику делить террористов на «нужных» [нужных в первую очередь Вашингтону] и «ненужных». При этом «нужных» террористов США используют исключительно для достижения собственных целей», — подчеркнул Юрий Швыткин.

В реальности «операции» по ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади ранее усомнилось Минобороны России. В российском военном ведомстве подчеркивают, что никаких доказательств, что эта операция проводилась, кроме голословного заявления президента США, так и не было представлено.

В комментарии ФАН эксперты подчеркивают, что фейковое «убийство» аль-Багдади подозрительно похоже на демонстративную «ликвидацию» американцами лидера запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида»1 Усамы бен Ладена. Так называемая «спецоперация по ликвидации террориста номер один» в 2011 году якобы «случайно» совпала по времени с началом предвыборной кампании в США. По мнению экспертов, сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию: нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп хочет использовать миф об «убийстве» аль-Багдади в качестве козыря в предвыборной кампании на выборах 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.