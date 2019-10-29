Верный сторонник Навального обвинил «Умное голосование» в поддержке «Единой России»

Идея «Умного голосования» скандально известного блогера Алексея Навального вызывает большое количество вопросов, не говоря уж о ее воплощении. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал публицист, политический обозреватель Владимир Головашин.

Критика соратников

Сторонник Навального в Санкт-Петербурге Даниил Кен раскритиковал «Умное голосование» после того, как выдвинутые им кандидаты поддержали в своих муниципалитетах «Единую Россию». Кен признал, что при подготовке списков кандидатов «Умного голосования» промахи были неизбежны, и подтвердил ошибочность этой стратегии на выборах.

Это связано с тем, что избранные по данной системе кандидаты Виктор Магер и Яна Евстафьева поддержали в муниципалитетах избрание представителей «Единой России» на должности глав муниципалитетов. Оппозиционными активистами и Кеном в частности подобные действия были расценены как обман и сговор в интересах администрации района и «Единой России».

Факт поддержки «Умным голосованием» Магера и Евстафьевой можно найти в архиве Интернета.

Заметим, что после скандала Магер решил отказаться от мандата в МО «Светлановское» и стал депутатом другого муниципалитета, так как победил сразу в двух округах.

Кстати, в поддержке именно его кандидатуры принимал участие и сам Навальный.

«Умное голосование» запомнилось общественности своей бесполезностью, поскольку проект фактически не изменил расклад сил в политической сфере, однако вызвал много недовольства. Навальный и его сторонники попытались воспользоваться итогами сентябрьских выборов. После «анализа» голосования они заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны якобы из-за функционирования их проекта.

При этом Навальный благодаря «Умному голосованию» получил желанные дивиденды, которые заключаются не только в его политических амбициях, но и в получении им личных данных пользователей, которые решили принять участие в проекте.

«Хоть с чертом, лишь бы против большевиков»

Как отметил публицист и политический обозреватель Владимир Головашин, при взгляде даже на саму идею «Умного голосования», которую озвучил Навальный, возникает большое количество вопросов, не говоря уже о ее воплощении.

«Судите сами: кто-то со стороны (разумеется, не сам Алексей Навальный, а люди из его команды) рекомендуют вам голосовать за совершенно вам неизвестного человека, единственное «достоинство» которого в том, что он не состоит в «Единой России». А может, и состоит. Или, и правда, не состоит, но сочувствует. Или не сочувствует, но несет в массы коммунистические идеи, которые вот вам лично противны. Но «не рефлексируйте», как говорится. Не задумывайтесь. За вас уже подумали и лично вам СМС прислали. Оно вам надо?» — пояснил Владимир Головашин.

Также эксперт привел еще один пример: во время избирательной кампании гражданин досконально изучил программы кандидатов, сходил на встречи, составил впечатление. И решил голосовать за некоего Сидорова: он прямо-таки эталонный либерал. А «Умное голосование» сватает гражданина с неким Петровым, который не совсем либерал, а либерал-демократ из ЛДПР, что совершенно не то же самое.

«Позиция «хоть с чертом, лишь бы против большевиков» в свое время привела к полному краху Белого движения. А если учесть, что с помощью этого самого «Умного голосования» адепты Навального, как правило, пытаются навязать людям в качестве кандидата человека, не имеющего ни малейшего представления о депутатской работе, но считающего, что за высокой трибуной городской Думы он сможет бескомпромиссно обличать и расшатывать основы режима… Не удивляйтесь, что вместо ремонта тротуаров и расширения автостоянки в вашем дворе появятся малые архитектурные формы. И это еще в лучшем случае. Зато без «Единой России», — заключил Владимир Головашин.

По мнению политолога и политтехнолога Натальи Елисеевой, «Умное голосование», которое шло по принципу «кто угодно, лишь бы не ЕР», привело к хаосу. Аудитория не понимала, за кого голосовать, какие договоренности у оппозиции с теми же коммунистами.