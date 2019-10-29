Экономисты впервые подсчитали выгоду и убытки россиян от продэмбарго

Москва, 29 октября. Экономисты впервые оценили выгоду и потери россиян от продэмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции Запада.

Исследование провели сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы совместно с Центром экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Эксперты опирались на данные Росстата, Евромонитора и информацию ООН. В ходе работы они сравнили потребление, выпуск и цены санкционных продуктов в 2013 и 2018 годах, уточняет «Федерал Пресс».

Оказалось, что импортозамещение птицы, свинины и помидоров с 2014 года приносит россиянам выгоду в размере 75 млрд ежегодно. Эти продукты экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Отмечается, что хотя к 2016 году реальные цены на них выросли, но в дальнейшем они упали даже ниже уровня 2013 года, и все это благодаря росту внутреннего производства. Что касается убытков, то потери потребителей составили порядка 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго, действует в России с августа 2014 года. Тогда российское правительство частично прекратило импорт многих видов продуктов из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы. Контрсанкции были введены против США, Канады, стран Евросоюза, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали, в частности, мясо, колбасы, рыба, морепродукты, молочная продукция, овощи и фрукты. В последний раз контрсанкции были пролонгированы до 2020 года. Как отмечает НСН, действие продэмбарго оказалось очень выгодно для многих отраслей российского рынка. К примеру, производство сыра выросло в России на 37%, плодов и ягод — на 22%, а сбор овощей — почти на 9.