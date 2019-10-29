Премьерный показ «Терминатора» отменили из-за пожаров в Калифорнии

Вашингтон, 29 октября. Фильм «Терминатор: Темные судьбы» не вышел в прокат в кинотеатрах Голливуда из-за серьезных пожаров в Калифорнии.

Руководство Paramount Pictures и Skydance приняло решение об отмене премьерного показа новой части франшизы. Также сотрудники компании планируют оказать гуманитарную помощь пострадавшим при природном катаклизме.

Премьерный показ новой части «Терминатора» должен был пройти 28 октября в Лос-Анджелесе. На красную ковровую дорожку были приглашены звезды фильма, в том числе Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Но в результате компания решила направить деньги, предназначенные для приема, на помощь погорельцам.

«Мы направим еду, предназначенную для приема, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь, пострадавшим от пожара», — цитирует телеканал CNN представителей кинокомпаний.

Актер Арнольд Шварценеггер, ранее занимавший пост губернатора Калифорнии, сообщил, что из-за ЧП ему пришлось покинуть свой дом.

«Если вы находитесь в зоне эвакуации, не тратьте время впустую. Уходите», — написал Шварценеггер в личном профиле Twitter.

Пожар охватил Калифорнию в ночь с 27 на 28 октября. Американцы назвали его «Гетти» в честь эпицентра возникновения ЧП — музейного комплекса в пригороде Лос-Анджелеса. Обязательной эвакуации подлежат 3,3 тысячи домов. На текущее время площадь пожара составляет свыше 160 гектаров.

Ранее критики высоко оценили третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».