К чему могут привести незаконные поставки Турции террористам ПНС Ливии

В Сети появилось очередное подтверждение того, что Турция незаконно поддерживает террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Чем чревата поддержка Анкарой бандформирований в Триполи — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Telegram-канал @directorate4 опубликовал фотографию уничтоженной Ливийской национальной армией (ЛНА) на юге Триполи бронемашины BMC Vuran, которую террористам в обход эмбарго ООН тайно поставила Турция.

Напомним, что это уже не первый факт, подтверждающий поддержку Анкарой террористических группировок ПНС Ливии. Ближневосточный ресурс Arabi Today уже публиковал видео с допросом взятого в плен силами ЛНА полевого командира группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа, который сражался на стороне ПНС Ливии.

Боевик открыто заявлял, что так называемое Правительство национального согласия получает от Турции не только оружие, бронемашины и снаряжение, но и боевиков-джихадистов из Сирии для того, чтобы те воевали против войск ЛНА. Кроме того, бандформированиям из Триполи помогают турецкие специалисты, управляющие ударными беспилотниками, которые атакуют подразделения Ливийской Национальной Армии.

Ранее издание Аddresslibya также публиковало документы, подтверждающие, что сотрудники турецкого мухарабарата и турецкого министерства обороны получили ранения в подконтрольном ПНС городе Триполи. Это говорит о прямом вмешательстве Турции в ливийский конфликт.

Согласно авианакладной медборта ливийских авиалиний и данных в загранпаспортах пострадавших, известно, что гражданин Турции Дедесан Хасан Ялдыз с апрельской ливийской визой имеет должность механика. Второй пострадавший турок Атилла Акджун получил визу в посольстве Турции в Триполи с профессией фермера.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что Турция, как страна с серьезным военным потенциалом, оказывает серьезное воздействие на вооруженное противостояние в Ливии путем нелегальной поставки оружия на сторону террористов ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго ООН.

«Фактически, турецкие военные поставки усложняют ситуацию в Ливии, усиливают вооруженный конфликт. Следствием этого становится гибель мирных жителей и пролонгация вооруженного противостояния на неопределенное время. При этом, не забывайте, что Турция является членом военного союза НАТО — этот факт означает, что наверняка поставки оружия не происходят без того, чтобы об этом не получили известия США и другие страны НАТО, которые смотрят на эту ситуацию сквозь пальцы», — утверждает эксперт.

По мнению Владимира Шаповалова, нынешняя ситуация в Ливии — достаточно яркое свидетельство того, что может произойти, если под видом демократизации и «борьбы с диктатурой» приходит откровенная интервенция и уничтожение легитимной власти.

«Радикальные исламистские группировки получают базу, военный опыт и новое оружие. Таким образом, они могут развивать свои идеи и переходить из Ливии в другие страны, что приведет к дестабилизации в целом регионе. Наконец это негативным образом скажется на всем Средиземноморье, в том числе, на миграционных вопросах и повлияет на происходящее в Европе», — считает Шаповалов.

Он акцентировал внимание, что нелегальное спонсирование боевиков – это и материальные вложения в боевые задачи, которые решают террористы.

«Турция нарушает введенное мировым сообществом эмбарго, когда спонсирует террористические группировки ПНС Ливии — это еще более серьезный шаг, нежели финансовая помощь. Поставка военной техники – это смерть людей, вклад в продолжение боевых действий на неопределенный период времени. Пока Турция и другие страны будут продолжать спонсировать террористов, будет проливаться кровь невинных гражданских людей», — говорит Владимир Шаповалов.

Политолог считает, что мировое сообщество и ООН должны серьезно подойти к существующей проблеме и напоминает, что спонсирование террористических группировок чревато, в конце концов, и для самих спонсоров.