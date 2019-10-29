Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге увеличится почти в пять раз

Правительство Вологодской области запустило программу развития вотчины главного Деда Мороза страны в Великом Устюге и находится в поисках крупного федерального партнера для ее реализации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.



По словам главы региона, запланированные изменения сделают вотчину русского новогоднего волшебника сопоставимой по масштабам с деревней Йоулупукки в Лапландии.

«За 20 лет количество посетителей выросло в 100 раз: с 3000 человек до 300 000 в год. Это уже в девять раз больше, чем проживает в Великом Устюге, поэтому сейчас мы запустили программу развития туристического кластера в этом районе. Уже построен ледовый дворец «Мороз-Арена», реконструированы набережная Сухоны и центральная площадь в городе, развивается сеть предприятий гостиничного сервиса. Разумеется, преобразования ждут и саму вотчину», — рассказал Олег Кувшинников.

Территория вотчины увеличится с 34 до 150 гектаров: рядом с дворцом Деда Мороза появятся новые тематические парки, аттракционы, гостиницы, расширится филиал Московского зоопарка.

«Это будет совсем другая жизнь, совсем другой уровень инвестиционной и туристической привлекательности. Впереди у вотчины очень большие перспективы, — пояснил собеседник ФАН. — Сейчас мы в поисках крупного федерального партнера, потому что 150 гектаров — это уже такой, знаете, проект, сравнимый по своему масштабу с домом финского «деда мороза» Йоулупукки».

У Деда Мороза в Великом Устюге также появится новый дворец: его старый дом, построенный в 2003 году, уже не позволяет вместить всех желающих. Проект будет готов в следующем году. Начало строительства запланировано на 2021 год.

«Старый [дворец] мы сносить не будем — приспособим его под новые задачи», — добавил губернатор.

По словам Олега Кувшинникова, планы по развитию вотчины не отразятся на режиме ее работы в предстоящем туристическом сезоне. Главный Дед Мороз России уже готовится к встрече гостей.

«Вотчина Деда Мороза будет работать в обычном режиме. Проводить работы, которые бы помешали туристам, не планируется. Единственный нюанс предстоящего сезона — у нас будет закрыт аэропорт. Его реконструкция завершится в конце лета следующего года», — предупредил глава Вологодской области.

В рамках реконструкции аэропорта в Великом Устюге будет увеличена длина взлетно-посадочной полосы с 1300 до 1800 метров — это позволит запустить прямые авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, а в перспективе и из зарубежных городов.

Для улучшения транспортной доступности Дома Деда Мороза уже в следующем году в федеральную собственность будет передана дорога, которая соединяет Вологду и Великий Устюг. В этом году туристов на родину Деда Мороза будут перевозить дополнительные поезда.

«Мы договорились с РЖД, что в пик туристического сезона будут организованы железнодорожные туры выходного дня. Составы будут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга. Так что новогодняя сказка с главным волшебником страны начнется вовремя!» — заверил Олег Кувшинников.

Вотчина Деда Мороза была создана в 1999 году под Великим Устюгом. В прошлом зимнем сезоне тематический комплекс посетили почти 100 тысяч гостей. Наплыв туристов в этом году в Вологодской области традиционно ожидают уже 18 ноября — в день рождения новогоднего волшебника.



Подробное интервью губернатора Вологодской области корреспонденту ФАН читайте на нашем сайте в ближайшее время. Ранее Кувшинников рассказал о желающих мигрировать в регион жителях мегаполисов.