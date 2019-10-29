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В офисе Зеленского объяснили снижение рейтинга президента Украины

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В офисе Зеленского объяснили снижение рейтинга президента Украины

Киев, 29 октября. Незначительное снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — обычный процесс, считает руководитель офиса главы государства Андрей Богдан.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», Зеленскому доверяют 66% граждан страны, что на 4% меньше, чем в августе. Тогда украинский фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива публиковал данные, согласно которым уровень доверия к президенту страны составлял 70%.

Как заявил Богдан, комментируя итоги опроса, уменьшений рейтинга не было, поскольку он не мог долго держаться на отметке в 73% ввиду объективных причин.

«Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, (…) пока не поймем, как это будет воспринято обществом», — отреагировал он.

В офисе Зеленского объяснили снижение рейтинга президента Украины

Глава офиса президента считает, что дискуссия вокруг реализации «формулы Штайнмайера» не была определяющим фактором в этом процессе. По его словам, рейтинг имеет свойство проседать.

«Ценников может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и «формула Штайнмайера» — это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило», — объяснил он.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах страны, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.

В офисе Зеленского объяснили снижение рейтинга президента Украины

К примеру, бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пригрозил Зеленскому новым «майданом», если тот не станет выполнять требования националистов. Как пишет «Ридус», они назвали «формулу Штайнмайера» позором Украины. Сам президент заявил, что уважает право граждан на протест, но призывает граждан не поддаваться на провокации.

Контактная группа также достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Оно должно было состояться 7 октября, передает Infox.ru. Однако Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс.

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Источник: РИА Новости
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