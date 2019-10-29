Путин отметил высокий международный авторитет форума «PRO//Движение.1520»

Москва, 29 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520». Соответствующая телеграмма размещена во вторник на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что этот форум по праву пользуется огромным интересом и авторитетом, является признанной площадкой для открытого, конструктивного диалога по актуальным вопросам, связанным с модернизацией работы железных дорог и внедрением инновационных технологий.

Глава государства особо подчеркнул, что мероприятие способствует поиску новых форматов взаимодействия и сотрудничества, а также позволяет выйти на реализацию таких перспективных проектов, как транспортные коридоры «Восток — Запад», «Север — Юг», «Арктика — Сибирь — Азия».

Международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520» начал свою работу 28 октября в Сочи и продлится до 30 октября.