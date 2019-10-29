Постоянно меняющаяся позиция Киева ведет к тупику в переговорах о Донбассе, заявили в ЛНР

Луганск, 29 октября. Постоянно меняющаяся позиция представителей Киева в контактной группе по разрешению гражданской войны на юго-востоке Украины не дает оснований надеяться на прогресс в переговорах, заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Он напомнил, что во вторник в Минске пройдет заседание контактной группы, однако, по его словам, «оснований для оптимизма — немного».

«На фоне неизменно меняющихся позиций украинской стороны надеяться на существенное продвижениях в реализации договоренностей сложно», — написал в своем Telegram-канале представитель ЛНР в контактной группе.

Мирошник также напомнил, что Леонид Кучма — представитель Киева в контактной группе — подписал «формулу Штайнмайера», но в промежутке между заседаниями отказался от согласованного документа и выдвинул неприемлемые условия, которые «напрямую противоречат даже не достигнутым на переговорах договоренностям, но самим Минским соглашениям». По его мнению, подобная позиция ведет к «переговорному тупику».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ украинские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.

Контактная группа по урегулированию ситуацию на юго-востоке Украины 1 октября в Минске согласовала разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток, но Киев трижды сорвал разведение.