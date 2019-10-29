Росатом рассекретил материалы о создании первой советской атомной бомбы

Москва, 29 октября. Росатом обнародовал данные о создании первой атомной бомбы в СССР. Долгие годы эти материалы хранились в архиве под грифом секретности, теперь с ними можно ознакомиться в специальном разделе на официальном портале «История Росатома».

Согласно информации на этом сайте, в создании первой советской атомной бомбы принимали участие немецкие специалисты, которые в военные годы разрабатывали атомное оружие в Германии, а после окончания Второй мировой войны приехали в Советский Союз.

Как отмечает телеканал 360, на сайте представлены факсимиле анкеты специального назначения, которые заполнялись этими ведущими немецкими учеными, и многие другие уникальные архивные документы, связанные с атомным проектом СССР и развитием советской ядерной индустрии в целом.