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Названа причина перебоя движения поездов между Петербургом и Хельсинки

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Названа причина перебоя движения поездов между Петербургом и Хельсинки

Хельсинки, 29 октября. Перебои с железнодорожным сообщением в Финляндии возникли из-за падения вагона на рельсы.

Как сообщили финские СМИ, на основной ветке из Хельсинки на север Финляндии с задержками отправляются поезда. Причина — падение товарного вагона на рельсы. Инцидент произошел во вторник утром недалеко от станции Риихимяки. Она находится в 69 километрах от столицы Финляндии. Один поезд дальнего следования и шесть электричек в районе Хельсинки были отменены. Кроме того, перебои возникли на линии Хельсинки — Тампере.

Представители железных дорог Финляндии предупредили пассажиров о возможных задержках поездов дальнего следования на 15-30 минут.

В пресс-службе «Октябрьской железной дороги» ранее сообщили, что поезд №783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки отправился с задержкой.

«29 октября 2019 года по техническим причинам на территории Финляндии задерживается в пути следования поезд «Аллегро» №782 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург», — проинформировали в ОЖД.

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