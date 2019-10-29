Названа причина перебоя движения поездов между Петербургом и Хельсинки

Хельсинки, 29 октября. Перебои с железнодорожным сообщением в Финляндии возникли из-за падения вагона на рельсы.

Как сообщили финские СМИ, на основной ветке из Хельсинки на север Финляндии с задержками отправляются поезда. Причина — падение товарного вагона на рельсы. Инцидент произошел во вторник утром недалеко от станции Риихимяки. Она находится в 69 километрах от столицы Финляндии. Один поезд дальнего следования и шесть электричек в районе Хельсинки были отменены. Кроме того, перебои возникли на линии Хельсинки — Тампере.

Представители железных дорог Финляндии предупредили пассажиров о возможных задержках поездов дальнего следования на 15-30 минут.

В пресс-службе «Октябрьской железной дороги» ранее сообщили, что поезд №783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки отправился с задержкой.