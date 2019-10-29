В Хомсе восстановили разрушенную боевиками католическую церковь

Дамаск, 29 октября. В сирийском районе Аль-Мушрефе, расположенном к северо-востоку от провинции Хомс прошло торжественное открытие восстановленной после военного конфликта маронитской католической церкви, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Во время террористических атак город Аль-Мушрефе находился в осаде незаконных вооруженных группировок, оккупировавших окрестности Хомса.

«Открытие церкви — знак безопасности и радости для Сирии», — заявил отец Иса Абдо в комментарии нашему корреспонденту.

В преддверие инаугурации церкви также прошла благотворительная акция для больных раком.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Я — священник Исса Абдо. Руководитель маронитской церкви в деревне Аль-Мушрефе. Сегодня у нас праздник в честь открытия церкви. Вчера, в связи с этим, мы провели молебен. Сегодняшний праздник проходит для поддержки больным раком людей. Мы хотим сказать всем, что Сирия вернулась в состояние безопасности и мира. Мы ремонтировали церковь снаружи и изнутри, ее восстановление — радостный знак в нашей стране. Мы молим Бога, чтобы он благословил нашу страну, помиловал наших мучеников и поддержал армию. Мы хотим, чтобы Сирия снова заняла свое место в мире. Передаем привет президенту САР Башару Асаду, лидеру нации, и просим Бога, чтобы он с ним продолжал этот путь к миру», — добавил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что за последние несколько лет все больше важных исторических объектов восстанавливаются в Сирии. Все это происходит благодаря усилиям сирийского правительства, которое старается как можно быстрее восстановить страну до довоенного состояния. Боевики, как правило, в первую очередь пытались уничтожить православные и христианские храмы и церкви, расположенные на территории сирийской республики. Некоторые, к сожалению, уже не подлежат ремонту.

Совсем недавно стало известно, что национальный музей в городе Алеппо вновь открылся и готов принять гостей. В здании официально завершились все реставрационные и ремонтные работы. В музей также вернулись артефакты, которые хранились в безопасных местах во время активных военных действий.

Напомним, что в музее Алеппо хранятся порядка 50 тысяч артефактов, большая часть из них, датируются древнейшими периодами, здесь же находятся бессмертные работы величайших художников Алеппо. Этот музей открылся в 1972 году. Он состоит из пяти разделов: доисторических древностей, восточных древностей, классических сирийских древностей, арабо-исламских древностей и современного искусства.