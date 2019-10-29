Турецкий посол оценил соглашения Анкары с Россией и США по Сирии

Москва, 29 октября. Договоренности Анкары с Москвой и Вашингтоном по ситуации в Сирии не являются альтернативами, заявил посол Турции в российской столице Мехмет Самсар.

«На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США (…) дополняют друг друга», — оценил он.

Дипломат обратил внимание на то, что Турция является одной из трех стран-гарантов урегулирования ситуации в Сирии. Диалог Анкары с Москвой и Тегераном ведется в рамках астанинского формата.

«Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества и в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии», — заключил Самсар.

Напомним, с 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции под названием «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Ключевой целью кампании было создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую курдские террористы используют для перемещения боеприпасов.

Дело в том, что курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой ИГ1, а на деле принялись грабить и убивать мирных жителей на захваченных ими территориях, а также заниматься контрабандой нефти при поддержке США.

На встрече 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. Спустя установленное время в Сочи прошли переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу вооруженных бандформирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.