ОНФ предложил поставить по пути в школу «тревожные кнопки»

Москва, 29 октября. Щиты с «тревожными кнопками» необходимо поставить для безопасности несовершеннолетних по дороге в школы. Такое предложение высказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина.

Депутат считает, что установка «тревожных кнопок» поможет предотвратить преступные действия в отношении несовершеннолетних.

«Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с «тревожной кнопкой», сигнал от которой будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции», — сообщает пресс-служба организации мнение Пушкиной.

Места расположения защитных щитов должны быть определены в результате общения администрации школы с учениками и сотрудниками правоохранительных органов, считает представитель ОНФ.

Также в школе необходимо проводить «уроки социальной гигиены». На них школьникам будут рассказывать о возможных угрозах, которые несут в себе незнакомцы, предлагает Пушкина.

ОНФ считает, что для профилактики преступлений необходимо разработать безопасные маршруты для школьников, следующих до учебных заведений. Ранее в организации состоялся круглый стол, посвященный предотвращению преступлений против несовершеннолетних. Все изложенные инициативы будут переданы в Госдуму.

Обсуждения о том, как обезопасить школьников от преступлений, возникли после трагедии в Саратове. В начале октября девятилетняя школьница ушла из дома на занятия и пропала. Спустя двое суток ее тело было найдено в гараже, который находился по дороге в школу, пишет телеканал «360». Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего подозреваемого, ранее судимого за насилие над детьми.