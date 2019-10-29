Настя Каменских продемонстрировала идеальную фигуру и знание испанского

Москва, 29 октября. Известная украинская певица Настя Каменских выложила фотографию с отдыха в Испании, на которой она позирует в бикини. Судя по окружению, девушка находится в баре при отеле. Интернет-пользователи сразу же отметили идеальную фигуру и стройные ноги Каменских.

«Каждое место здесь важно и удивительно», — написала по-испански певица в комментариях под фотографией.

В августе Каменских продемонстрировала три новых костюма. На первом Каменских носит летний джинсовый сарафан, на втором – синее платье в мелкий белый горошек, на третьем – джинсовые шорты с простым белым топом. На всех фотографиях певица запечатлена в замшевых полусапожках. Снимки артистка опубликовала во время «второго медового месяца» с мужем в Италии.

23 мая состоялась свадьба Каменских и Алексея Потапенко (Потап). Фанаты уже долгое время распространяли слухи об отношениях артистов, но официальное заявление пара сделала лишь после клипа «ПТП Константа». Кроме того, в мае исполнилось 13 лет со дня создания дуэта Настя и Потап. В настоящее время совместная творческая деятельность пары «поставлена на паузу». Потапенко занялся продюсированием и написанием хитов для сольного проекта Каменских.

Напомним, что Каменских является популярной украинской поп-певицей и наставницей вокального шоу «Х-Фактор». Она также ведет блог NKblog и имеет собственную линию спортивной одежды NKsport. Записала шесть студийных альбомов.