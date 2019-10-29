Турция заявила, что операция против курдов в Сирии была безопасной для местных жителей

Москва, 29 октября. Перед началом турецкой операции против бандформирований курдов в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Журналисты поинтересовались, гарантирует ли Турция, что при проведении операции права гражданского населения соблюдаются​​​. Посол ответил: «Конечно».

Как пишет РИА Новости, он добавил, что целью проведения операции «Источник мира» в Сирии были террористические группировки места их укрытия, позиции, оружие, транспорт и оборудование. Турция продумала безопасность сирийцев перед операцией против курдских боевиков.

«Были приняты все меры, чтобы гражданское население и гражданская инфраструктура не пострадали», — подчеркнул он.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.