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Президент Литвы назвал оборонительной мерой размещение американских танков в стране

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Президент Литвы назвал оборонительной мерой размещение американских танков в стране

Вильнюс, 29 октября. Батальон армии США с тяжелой бронетехникой, который разместился в Литве на полгода для совместных учений с литовскими военными, укрепит оборону балтийской республики. Соответствующее заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Ziniu radijas.

«Единственной целью размещения в Литве войск и техники НАТО является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций», — подчеркнул глава республики.

Науседа отметил, что Литва никогда не ставила перед собой цель угрожать кому-либо из соседей. Литовский лидер заявил, что его страна настроена миролюбиво и не склонна к агрессивным действиям.

Напомним, в октябре в Литву перебросили американский батальон, в состав которого вошли 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение Вооруженных сил США расположилось на полигоне в Пабраде в 15 километрах от белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит на размещение американских танков в Литве, передает «Царьград». При этом он подчеркнул, что речь идет не о бахвальстве и позвякивании оружием, поскольку Белоруссия — миролюбивая страна, не желающая ввязываться в военные конфликты, пишет «Вечерняя Москва». Также Лукашенко отметил, что «никогда еще так демонстративно к белорусским границам из-за океана не перебрасывались войска».

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Источник: Ziniu radijas
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