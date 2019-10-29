Госбюро Украины расследует возможную госизмену Семочко

Киев, 29 октября. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало разбирательство по факту возможной государственной измены бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщили «Украинские новости».

По данным издания, дело было заведено 16 октября прошлого года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) после того, как разведка обнаружила у его супруги российское гражданство. Генеральная прокуратура (ГПУ) забрала это дело у СБУ и передала его в ГБР.

В соответствии с постановлением заместителя генпрокуратура для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного уголовного производства направлены в Госбюро, следует из сообщения.

В текущем месяце Госбюро активизировало расследование дела в отношении Семочко. При этом ведомство объединило материалы производства о госизмене и материалы дела о возможной причастности Семочко, руководившего Главным управлением контрразведывательной защиты экономики СБУ, к приостановке процедуры государственных закупок перинатального диализа для тяжелобольных пациентов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело против бывшего руководителя генеральной прокуратуры страны Юрия Луценко.