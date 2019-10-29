Москва, 29 октября. Платежная система «Мир» провела первую транзакцию во Вьетнаме. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно сообщению, во вторник была успешно проведена операция по карте «Мир» в POS-терминале первого вьетнамского банка — Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).

В этот день также было заключено соглашение между НСПК и национальной корпорацией Вьетнама NAPAS о стратегическом сотрудничестве в целях развития безналичных платежей. Документ, который подписали в Ханое, предполагает развитие взаимодействия сторон в целях обеспечения приема карт «Мир» в банкоматах и электронных терминалах иных участников NAPAS.

«Вьетнам является не только одним из любимых туристических направлений у россиян (…), но и важным для России экономическим партнером», — отметил гендиректор НСПК Владимир Комлев.

Напомним, российская национальная платежная система «Мир» появилась в 2014 году в связи с проблемами с международными платежными системами Visa и Mastercard, которые были вызваны антироссийскими санкциями.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия следует переводить на карты «Мир». Это будет способствовать развитию национальной системы платежных карт, а также позволит сформировать единый механизм выплат гражданам за счет бюджетных средств.

Как рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, прием карты «Мир» обеспечивается в государствах Евразийского экономического союза. В ближайших планах — выход на страны дальнего зарубежья и СНГ.