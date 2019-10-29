Автоэксперты рассказали о подходящих для зимы в мегаполисе шинах

Москва, 29 октября. Автоэксперты рассказали жителям больших городов, на что им нужно обращать внимание при выборе зимней резины.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел отметил, что отдавать предпочтение исключительно шипованным шинам не стоит, так как они нужны для постоянной езды по льду.

«Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город — Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в «липучке» нет», — заявил автоэксперт, отметив, что в таком случае необходимо приобрести хорошую зимнюю резину.

По его словам, если автомобилист часто выбирается за пределы города, то лучше, конечно купить шипованную резину. Это необходимо для того, как заметил Андрей Орел, чтобы «и в городе, и за городом себя уверенно чувствовать». Автоэксперт объяснил, что выбор резины зависит от того, где эксплуатируется машина.

«Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, то тогда даже и шипы не нужны, а шипы — для льда. «Липучка» — очень странная альтернатива», — объяснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, выбор между шипами и «липучкой» зависит, прежде всего, от самого водителя, его уровня вождения и привычек.

Ранее сообщалось, что перед наступлением настоящих холодов в Москве в шиномонтажных центрах зафиксировали наплыв клиентов. По прогнозам синоптиков, в последние дни октября на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям напоминают о необходимости «переобуться».