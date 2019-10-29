Турция назвала клеветой фейк курдских террористов о белом фосфоре в Сирии

Анкара, 29 октября. Анкара отвергла обвинения в использовании фосфора при проведении операции против вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

«Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия», — заявил он.

Самсар напомнил, что Турция с 1997 года является членом конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Помимо этого Анкара подписывала и все другие международные документы в области контроля и запрета распространения и использования данного оружия.

«И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Самсар указал на то, что эксперты ОЗХО уже проинформировали об отсутствии расследования по этому заявлению, а также о том, что правдоподобность этих антитурецких обвинений не была подтверждена.

Напомним, обвинения в адрес Анкары прозвучали со стороны курдских террористов. Против них Турция с 9 октября проводила антитеррористическую операцию на северо-востоке САР, которая была прекращена 22 октября. Теперь боевики решили использовать фейк о белом фосфоре, чтобы натравить Штаты на Турцию в Сирии.