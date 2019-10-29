Конфликт в Донбассе может продлиться еще пять лет, заявили в Киеве

Взаимоотношения высшей украинской власти и «партии войны» за последние две недели заметно накалились. Стало видно, что националисты, нагло саботирующие урегулирование в Донбассе, сильно раздражают президента Владимира Зеленского. Выяснилось и то, что это чувство глубоко взаимно. Тем не менее даже после личного визита главы государства на передовую разведение войск от линии соприкосновения за последние дни не сдвинулось ни на метр. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, пока ситуация складывается таким образом, что конфликт в Донбассе может продлиться еще целых пять лет.

Неожиданный субботний визит Зеленского в городок Золотое Луганской области сильно разочаровал на Украине многих, но особенно тех, кто считал, что государство способно беспрекословно поставить урегулирование в Донбассе под свой контроль. В ходе общения с радикалами (а по сути, самозванцами) по речи главы страны было видно, что он не чувствует за собой силы в этом конфликте, из-за которого уже третью неделю срывается разведение войск и падает его личный рейтинг.

Многим особенно бросилось в глаза, что экс-бойцы «добробатов» вели себя с Зеленским без должного уважения: перебивали, спорили и позволяли себе говорить от имени чуть ли не «всей Украины». В итоге президент, который в итоге сорвался на «пацанский разговор» и призвал их сдать оружие, четко обозначил, что власть явно опасается силового усмирения радикалов.

На этом фоне националистическое «Движение сопротивления капитуляции» назначило на четверг, 21 ноября (пятую годовщину начала Евромайдана), очередной сход на майдане Независимости в Киеве. Во время этого «Штайнмайер-Майдана» будет озвучен ни много ни мало «мирный план по восстановлению территориальной целостности Украины на украинских условиях».

Ранее власть также пошла на поводу у крайне правых — представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что «политическая часть «Минска-2» выполняться не будет, пока «ДНР» и «ЛНР» не объявят о самороспуске, Россия не выведет войска из Донбасса, а границу не передадут Украине». В связи с этим некоторые представители украинского политикума стали рассуждать о том, что Киев в стремлении сохранить внутриполитическую стабильность может и вовсе выйти из Минских соглашений.

Впрочем, по мнению главы Украинского института анализа менеджмента и политики (УИАМП) Руслана Бортника, на деле такое развитие событий маловероятно.

«Сценарий формального или официального выхода Украины из Минских соглашений на сегодняшний день я оцениваю в 20%. По одной простой причине — это сразу повлечет за собой вопрос о снятии Западом экономических санкций с России, — говорит он. — Более того, западные политики сразу же обвинят Зеленского в срыве переговоров по реализации минских договоренностей. Это самый негативный из возможных вариантов развития событий для власти, потому что это формальное признание поражения и получение статуса «главного виновного в ситуации».

Впрочем, оговаривается политолог, в ближайшем будущем попытки саботажа выполнения Минских соглашений весьма возможны. Проблема в том, что часть «команды Зе» резко критикует договоренности и пытается найти способ, как их переписать или вовсе не выполнять.

«С точки зрения Банковой, Зеленскому сейчас выгодно «поставить выполнение Минских соглашений на паузу», — считает аналитик. — После массовых митингов и акций протеста команда президента явно испугалась правых радикалов и теперь пытается у всех на глазах снять кризис в отношениях с ними. А заодно уменьшить протестные настроения во всем украинском обществе. Похоже, тактически у Зеленского просто пытаются удержать власть. Но стратегически такая линия поведения не просто невыгодна власти — она губительна для нее, поскольку грозит «команде Зе» потерей популярности и бунтом в государстве».

Комментируя требование Киева «распустить ЛНР и ДНР» в рамках реализации Минских соглашений, озвученное Кучмой, Бортник сообщил, что само по себе это требование не что-то из ряда вон выходящее, поскольку предусмотрено самим «Минском-2».

«Но здесь стоит помнить, что это один из последних пунктов Минских соглашений. До этого сначала должны пройти выборы в Донбассе по украинским законам, вследствие которых и распускают ЛНР и ДНР. Это продолжение политики «жонглирования пунктами «Минска», которую вел режим Петра Порошенко. Украинские политики делают вид, что сами решают, какие пункты выполнять и в какой последовательности. Тем самым, как им кажется, они пытаются «повысить ставки Украины на переговорах». Правда, при такой тактике переговоры в «нормандском формате» могут вообще не состояться. Возможно, это попытка намеренно создать кризисные условия, дающие возможность отказаться от Минских соглашений или полностью их переписать».

Если Украина возьмется «переписывать «Минск-2», в России на это отреагируют, скорее всего, абсолютно спокойно. Мол, и не такое за последние годы видали.

«Думаю, в Кремле не будут выступать с острой критикой или новыми предложениями. Там отлично видят, что на Украине серьезный внутриполитический кризис, случившийся на фоне урегулирования конфликта в Донбассе, — говорит глава УИАМП. — В России понимают и то, что нынешняя позиция Киева дискредитирует саму Украину в глазах лидеров ФРГ и Франции, которые все больше возвращаются к сотрудничеству с РФ. Москва не будет давить, она подождет наиболее благоприятного момента для оказания давления на Киев».

По мнению эксперта, при таких раскладах конфликт в Донбассе может так и не получить статуса «замороженного». Он будет оставаться «тлеющим», при котором продолжат гибнуть люди — как военные, так и мирное население.

«Если власть продолжит вести ту же линию, что и сегодня, и будет старательно избегать конфликтов с правыми радикалами, то в Донбассе возможны более широкие и серьезные эскалации конфликта, — прогнозирует политолог. — Кроме того, нынешняя власть может просто потерять политическую возможность положить конец войне на юго-востоке. В этом случае военное противостояние в Донбассе может продолжиться еще как минимум один политический цикл, то есть еще около пяти лет».

Для того, чтобы «ужас без конца» не случился, президент должен как можно скорее и тверже взять всю ответственность на себя, считает Бортник.