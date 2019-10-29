В Совфеде назвали «конвульсиями» предложение США по санкциям против «Северного потока — 2»

Москва, 29 октября. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «конвульсиями» предложение США по новым санкциям против «Северного потока — 2». Так он прокомментировал инициативу американского конгрессмена Энди Барра принять ограничительные меры против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые вовлечены в строительство газопровода.

«Это конвульсии США. Они понимают, что не могут остановить строительство «Северного потока — 2» и на последнем издыхании делают подобные высказывания и принимают решения. Все это выглядит крайне нелицеприятно для США», — прокомментировал Цеков ситуацию в беседе с телеканалом RT.

При этом сенатор выразил уверенность, что Соединенным Штатам не удастся остановить строительство «Северного потока — 2» при всем их желании.

Ранее сообщалось, что Энди Барр подготовил законопроект, который запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток — 2». Кроме того, документ предоставит президенту полномочия налагать санкции на субъекты, которые якобы «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, поддерживающим экспорт некоторых видов российских энергоносителей».

Отметим, что США уже не первый год выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», который должен напрямую соединить Россию и Европу в обход Украины. Дешевый российский газ представляет серьезную конкуренцию для американских поставщиков СПГ, которые пытаются закрепиться на европейском рынке.