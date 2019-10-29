Появились фото смертельного ДТП с Nissan в Краснодаре

Краснодар, 29 октября. Водитель иномарки погиб в ночном ДТП в Краснодаре, на скорости протаранив дорожный столб. Появились фотографии с места происшествия.

Дорожный инцидент случился около 04.30 на улице Кубанская, сообщает источник Федерального агентства новостей. 29-летний водитель Nissan не справился с управлением автомобиля и на большой скорости влетел в столб.

В результате мужчина погиб на месте. Также в автомобиле на момент ДТП находилась девушка.

«Пассажирка примерно 25 лет получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом костей таза и плеча, травмы груди и живота. В состоянии шока госпитализирована. Ее личность пока не установлена», — сообщил источник агентства.

Местные СМИ сообщают, что погибший был родом из Анапы, а автомобиль зарегистрирован в абхазском городе Сухум.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.