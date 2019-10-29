Донецк, 29 октября. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, украинские силовики 18 раз за сутки обстреляли ДНР. По территории ДНР было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, украинской стороной использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов республики.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ. — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Все стороны будут работать над перспективами проведения «нормандского» саммита, в Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе, заявил он.

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.