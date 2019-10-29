Жители Дейр-эз-Зора устроили массовую акцию против курдских радикалов

Дамаск, 29 октября. Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор устроили массовую акцию у переправы, которая была вновь построена между берегами реки Евфрат, чтобы осудить курдскую агрессию и выразить свою радость по случаю многочисленных побед сирийской правительственной армии. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что в течение долгого времени часть провинции Дейр-эз-Зор занимали курдские радикалы, против которых мирные жители неоднократно бастовали. В частности, людям не нравилось, что курдские боевики принудительно заставляют молодежь воевать на стороне так называемых «Демократических сил Сирии». В случае если молодые люди отказывались брать в руки оружие, курды отправляли их в тюрьму, требуя с их родственников деньги за освобождение.

Кроме того, курдские радикалы закрыли все сирийские государственные школы, находящиеся на оккупированной ими территории, принуждая таким образом местных жителей и их малолетних детей изучать курдский язык и приобщаться к курдской культуре. Сирийский народ также жаловался на нехватку продовольствия и медикаментов, необходимых для жизни. Как правило, курдские боевики продавали еду по завышенным ценам, которую в виду сложнейшей экономической ситуации в стране никто не мог себе позволить.

В октября на российской авиабазе «Хмеймим» прошли переговоры, в результате которых сирийское правительство получило возможность установить контроль над территориями, которые после разгрома запрещенного в России «Исламского государства1» перешли под управление курдских радикалов. В частности, Дамаску удалось вернуть контроль над частью провинции Хасака, Раккой, частью Дейр-эз-Зора.

Ранее сообщалось, что жители сирийской провинции Хасака на севере Сирии покинули дома, чтобы встретить российскую военную полицию, прибывающую в их районы, освобожденные от курдских радикалов, которые держали их в оккупации много лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.