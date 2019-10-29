Гастроэнтерологи открыли новое полезное свойство кофе​​​​​​​

Вашингтон, 29 октября. Регулярное употребление кофе способно привести к снижению риска возникновения ряда заболеваний. Новое полезное свойство напитка открыли в Американской коллегии гастроэнтерологов.

Эксперты Медицинского колледжа Бейлора провели исследование, участие в котором приняли 34 человека. В рамках эксперимента специалисты взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. После ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с низким потреблением кофеина и высоким (свыше 82,9 миллиграмма).

Как заявили в Американской коллегии гастроэнтерологов по итогам исследования, у второй группы оказалось больше «хороших» противовоспалительных бактерий Roseburia и Faecalibacterium и меньше вредных Erysipelatoclostridium, передает «Царьград».

По словам ученых, такой состав и структура микробиоты кишечника играют важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и диабета.

Ранее гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала об опасности утренней чашки кофе, выпитой при определенных обстоятельства. По ее словам, дело в том, что употребление напитка вместо полноценного завтрака может отрицательно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Как уточнила эксперт, наиболее опасен кофе в первой половине дня для людей с повышенным артериальным давлением, а для гипертоников его употребление чревато развитием инфаркта или инсульта.

Тем временем научные сотрудники из Университета штата Иллинойс провели исследование и выяснили, что употребление картофельного пюре в ходе продолжительных упражнений так же эффективно, как и использование специального углеводного геля.