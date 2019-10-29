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Дзюба отреагировал на похищение его статуи в Подмосковье

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Дзюба отреагировал на похищение его статуи в Подмосковье

Москва, 29 октября. Две жительницы Подольска украли алюминиевую фигуру форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, которую установили в одном из дворов после первенства мира по футболу 2018 году.

Впрочем, ликовали девушки недолго — сотрудники подмосковной полиции быстро нашли поклонниц капитана национальной команды. Как рассказали девушки, на кражу они пошли, поскольку дома не хватало настоящего мужчины. Фигуру пришлось вернуть на место.

Сам Дзюба с юмором отреагировал на случившееся — видеоролик с собственным похищением футболист опубликовал в своем Instagram-аккаунте и сопроводил смеющимися смайлами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Станислава Черчесова в 1/8 первенства мира обыграла команду Испании в серии пенальти и дошла до четвертьфинала турнира, проиграв команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. В финале мундиаля Франция уверенно обыграла Хорватию (4:2) и стала двукратных чемпионом мира.

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