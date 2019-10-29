ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией



Москва, 28 октября. Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. Данные об этом появились сегодня на официальном сайте регулятора.

Согласно представленной статистике, в период с января по июнь в 11,7% случаев оплата производилась в рублях (для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 11,3%). С января по июнь в 83,1% расчеты осуществлялись в долларах, 5% двусторонних расчетов производились в евро и еще 0,2% — в других валютах. Максимальная доля торговли в рублях с Турцией пришлась на 2013 год (17,5% ) и на 2014 год (13%), при этом в долларах производилось 80-90% сделок.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в начале октября этого года Минфин РФ и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о двусторонних расчетах в рублях и лирах.