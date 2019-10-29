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Совфед предложил информировать родителей о вредных привычках подростков

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Совфед предложил информировать родителей о вредных привычках подростков

Москва, 29 октября. Представители Совета Федерации выступили с предложением сообщать родителям или законным представителям подростков о проблемах с их здоровьем, в том числе и вредных привычках.

В настоящее время родители не имеют права на доступ к информации о физическом здоровье ребенка в возрасте от 15 до 18 лет. Такие нормы прописаны в статье 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сообщает глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Согласно законодательству, родители ребенка не имеют доступа к информации о здоровье детей, при этом они обязаны соблюдать Семейный кодекс РФ и заботиться о развитии ребенка, в том числе и физическом. В случае нарушения обязанностей законных представителей подростка ждет штраф до трех тысяч рублей или арест до пяти суток.

«Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье и развитии, но прежде всего не соответствует интересам несовершеннолетних», — считает представитель Совфеда.

Положение дел усугубляется тем, что во время «трудного возраста» подростки часто не сообщают родителям о ранней беременности, конфликтах в школе, венерических заболеваниях, алкогольной и наркотической зависимости, а закон не позволяет оперативно реагировать на инциденты.

Представители Совета Федерации предложили внести правки в закон и дать родителям доступ к информации о состоянии здоровья их детей как минимум до достижения совершеннолетнего возраста. Предложенные поправки в скором времени будут внесены на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Соцопросы говорят о том, что только треть школьников говорят с родителями о своей жизни и проблемах, 12% делают это редко, 15% — пару раз в месяц.

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Источник: Парламентская газета
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