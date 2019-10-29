Гендиректор Boeing назвал новый 737 MAX одним из самых безопасных самолетов в мире

Москва, 29 октября. Самолеты Boeing-737 MAX станут одними из самых безопасных в мире. Об этом заявил генеральный директор корпорации Boeing Деннис Меленбург. Текст его заявления опубликован на официальном сайте компании.

По его словам, специалисты компании в настоящее время завершают процесс доработки системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Меленбург сообщил, что было потрачено порядка ста часов на разработку улучшений.

«Компания отдала все силы, чтобы убедиться в эффективности принятых нововведений. <…> Когда Boeing-737 MAX вернется к полетам, то это будет один из самых безопасных самолетов», — говорится в заявлении Меленбурга.

Также указывается, что специалисты компании провели 814 испытательных полетов с обновленным программным обеспечением.

Самолет Boeing-737 MAX представляет собой четвертое поколение Boeing-737. Главной его особенностью стало использование более мощных двигателей CFM International LEAP-1B.

Напомним, Boeing-737 MAX 10 марта вылетел из столицы Эфиопии в Кению. Лайнер потерпел крушение, на борту находились 157 человек, в том числе три россиянина, все погибли. Ряд авиакомпаний и стран заявили, что приостанавливают полеты Boeing-737. В октябре минувшего года Boeing-737, вылетевший из аэропорта Джакарты, упал в Яванское море, погибли около 190 человек, напоминает RT.

Как отмечает «Газета.ru», компания Boeing во втором квартале 2019 года понесла убытки на сумму почти 3 млрд долларов. По некоторым данным, не исключался даже временный отказ от производства самолетов 737 MAX.