Вашингтон, 29 октября. Член конгресса США предложил ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Инициатором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2». На сайте депутата говорится, что данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток — 2». Кроме того, документ предоставит президенту полномочия налагать санкции на субъекты, которые якобы «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, поддерживающим экспорт некоторых видов российских энергоносителей».

Напомним, США давно пытаются расширить рынки сбыта сжиженного природного газа в Европе. В том числе по этой причине Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», газопровода, который соединит РФ и ФРГ и сделает доставку голубого топлива из России в ЕС гораздо экономичнее.

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Общая мощность проекта составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод является расширением «Северного потока».

Ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран ЕС и имеет решающее значение для Европы.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.