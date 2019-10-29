Белоруссия ищет альтернативные источники поставки нефти через порты Украины и Прибалтики

Минск, 29 октября. Минск ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок ресурса из различных регионов мира через порты стран Балтии и Украины. Об этом заявила замглавы концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

По ее словам, вопросом альтернативных источников поставки нефти белорусские эксперты занимаются не первый год.

«Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — объяснила Гурина.

Заместитель председателя концерна уточнила, что окончательное решение будет принято только в случае экономической эффективности альтернативных поставок. Гурина добавила, что не последнюю роль в этом вопросе играет осуществление Россией налогового маневра в нефтяной сфере.

Как напоминает «Царьград», налоговый маневр в российской нефтяной отрасли остается одним из спорных вопросов для двух государств. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение налоговой ставки на ее добычу.

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в начале октября объявил, что потери бюджета страны от реализации налогового маневра в России составят, по оценкам, порядка 400 миллионов долларов за текущий год, пишет «Газета.ru».

Тем не менее белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что не видит больших проблем в связи с обнулением пошлины на нефть и повышением ставки НДПИ Москвой. Глава государства добавил, что Минск «переживет» этот налоговый маневр.