Политолог назвал захват нефти с помощью курдских боевиков главной целью США в Сирии

Москва, 29 октября. Нефтяные месторождения по всему миру и, в первую очередь, в Сирии, где находятся американские солдаты и сотрудничающие с США бандформирования курдов, являются важнейшей частью политики Вашингтона. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Все возможности развития США [президент Дональд] Трамп поставил на нефтяную карту. Он сделал США крупнейшим экспортером нефти, и в этой ситуации он может продолжать эту политику только при условии, что он будет контролировать другие нефтяные запасы», — пояснил эксперт.

Журавлев отметил, что США стремятся контролировать месторождения нефти даже не для собственного использования, а для того, чтобы закрыть доступ к черному золоту другим странам. Это позволяет Штатам продавать как можно больше своей нефти и устранять с рынка конкурентов.

«Естественно, что в этой ситуации сирийская нефть и территория Сирии как страны, через которую проходит нефть из других стран, становится важнейшей целью американской политики», — заявил политолог.

По словам Журавлева, при этом Соединенные Штаты даже не задумываются, что нарушают международное право. Деятельность Вашингтона на Ближнем Востоке лежит вне правового поля. Эксперт напомнил, что США абсолютно самовольно решили сменить в власть в Ираке и вмешаться в ситуацию в Сирии.

«США крайне редко интересуются правом, когда есть выгода. Предполагается, что у Америки всегда есть право делать все то, что для нее выгодно», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Напомним, США начали выкачивать сирийскую нефть при пособничестве курдских боевиков, которые в 2017 году захватили восточный берег Евфрата. Бандформирования курдов оккупировали территории, на которых традиционно проживали арабы-сунниты, при этом курдские террористы дискриминировали местное население и навязывали свои порядки.

Отметим, что Сирия в свое время вложила огромные средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские боевики захватили уже разработанные участки и совместно с США начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Доказательства этого преступления недавно представило Минобороны РФ.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, передает НСН. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что сохранение присутствия американцев на этих территориях направлено на дальнейшее разграбление сирийского народа, сообщает телеканал «360».