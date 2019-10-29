Роспотребнадзор сообщил, как избежать инсульта

Москва, 29 октября. Специалисты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации для профилактики инсульта, а также сообщили основные факторы риска заболевания.

Эксперты рекомендуют регулярно измерять артериальное давление для его корректировки, а также вести здоровый образ жизни. Именно так, по данным Роспотребнадзора, можно снизить шанс возникновения гипертонии и инсульта.

Главными факторами риска возникновения инсульта являются малоподвижный образ жизни и питание. По данным специалистов, 30-минутная физическая активность пять дней в неделю помогает снизить развитие инсульта на 25%.

Что касается питания, то здесь эксперты единогласны во мнении — около половины случаев инсульта связаны с неправильным питанием. Если включить в свой рацион растительные продукты, нежирное мясо и рыбу, то риски болезней будут снижены.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%», — говорится в сообщении ведомства.

Инсульт может произойти в результате гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета II типа. В результате развития данных болезней инсульт протекает тяжелее прочих и часто приводит к летальному исходу.

Также эксперты отметили, что потребление 20 сигарет в день повышает риск возникновения инсульта в шесть раз. Чрезмерное потребление алкоголя аналогично увеличивает вероятность острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Негативно на состояние здоровья влияют депрессия и стресс — с ними связан каждый шестой инсульт.

Согласно статистики ведомства, каждый четвертый человек за всю жизнь хотя бы раз рискует перенести инсульт, при этом практически все инсульты можно предотвратить благодаря своевременной профилактике.

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