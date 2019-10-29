Врачи назвали простые способы снизить риск инсульта

Лондон, 29 октября. Представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф сообщила, что для предотвращения инсульта необходимо систематически следить за артериальным давлением.

«Самый главный контролируемый фактор риска инсульта — это высокое давление», — подчеркнула специалист.

Помимо этого, для уменьшения риска инсульта врачи советуют разнообразно питаться, не злоупотребляя какими-то одними продуктами, постоянно и в умеренных количествах заниматься фитнесом, а также отказаться от пагубных привычек.

Также надо ограничить количество соли в рационе и жареной пищи, сообщает РИА Новости.

Согласно статистическим данным Американской ассоциации кардиологов, 90% женщин, достигнув среднего возраста, имеют один или несколько факторов риска сердечных заболеваний, пишет «Ридус». Однако, по словам экспертов, 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить.

Ранее британские ученые из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что вегетарианцы чаще подвержены инсультам, чем мясоеды.