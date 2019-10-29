Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

Москва, 29 октября. Количество россиян, которые положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, выросло. Об этом свидетельствуют данные «Георейтинга».

Исследование было проведено Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Аналогичный опрос проводился в марте текущего года. С тех пор рейтинг работы президента вырос.

«Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране», — подчеркивают авторы исследования.

Так, социальную политику, проводимую президентом РФ, поддерживают 45,8% респондентов. В начале года показатель равнялся 43,2%. Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%, а количество негативно настроенных респондентов снизилось с 48% до 45,2%.

Работу президента Владимира Путина по обеспечению порядка и стабильности в России поддерживают 57,7% участников опроса. Эта цифра увеличилась на 1,7%.

Авторы опроса считают, что изменения в рейтинге работы президента связаны с улучшением социального самочувствия россиян. В частности, эта цифра выросла с марта по октябрь с 42,2% до 46%.

Отметим, соответствующее социологическое исследование проводится раз в квартал. Результаты «Георейтинга» ФОМ публикует в Сети.