Все концы в воду, или Как Трамп использует «убийство» аль-Багдади перед выборами в США

«Убийство» главаря террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади подозрительно похоже на «убийство» лидера запрещенной в России «Аль-Каиды»1 Усамы бен Ладена. При этом так называемая военная операция американцев по ликвидации террориста вновь совпала с началом предвыборной кампании в США. Хозяин Белого дома Дональд Трамп хочет использовать миф об «убийстве» аль-Багдади для победы на президентских выборах. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, политолог Владимир Карасев и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Убийство» аль-Багдади

Ранее Reuters сообщило, что тело Абу Бакра аль-Багдади было предано морю согласно исламским обычаям.

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что США будут следовать тому же протоколу, что и при ликвидации бен Ладена. Лидер «Аль-Каиды» якобы был убит во время рейда 2011 года в Пакистане «морскими котиками» США и был похоронен в море.

Ранее ФАН уже приводило семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб Абу Бакра аль-Багдади.

Сообщается, что военная операция была проведена Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных. Представитель американских сухопутных войск, проинформированный о результатах операции, сообщил, что террорист якобы подорвал себя «поясом шахида».

Но стоит только внимательнее проанализировать операцию «Дельты», как она тут же начинает вызывать вопросы. Например, почему не было продемонстрировано видеоподтверждение ликвидации террориста? Зачем американским военным понадобилось наносить авиаудар после гибели аль-Багдади? Откуда Пентагону известно про самоподрыв? Вопросов очень много.

«Все концы в воду»

Как отметил Владимир Корнилов, нет никаких сомнений в том, что вся эта история с аль-Багдади обставляется таким образом, чтобы использовать ее для официального старта предвыборной кампании Трампа. Причем делается все по стандартной методичке. Убийство Бен Ладена также происходило за год до выборов, когда Барак Обама шел на второй срок. Сейчас Трамп пытается использовать ту же технологию.

«В Америке никто даже не задумывается над этими параллелями. Хотя реакция СМИ, конечно же, отличается очень сильно. Если после убийства бен Ладена Обаму все восхваляли, как будто он лично участвовал в штурме, то сейчас это преподносится публике так, будто бы Трамп вообще к этому отношения не имел. Но такова уж демократическая пресса США и ее двойные стандарты», — пояснил Владимир Корнилов.

Владимир Карасев заметил, что американцы давно и успешно работают по принципу «все концы в воду». «Исламское государство» было создано США, профинансировано и выпестовано. Все командиры ИГ1 были управляемы своими партнерами из Вашингтона.

«В случае с аль-Багдади все напоминает схему по выводу своего агента из-под удара. Если лидер террористов был бы неуправляем и неподконтролен, была бы показательная казнь. Вспомним, как США поступали с неугодными президентами Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи. С аль-Багдади все просто на самом деле. Думаю, он вывезен с территории Сирии американским военным бортом. У него уже другой паспорт и другая внешность. Он и далее будет решать вопросы для американских кураторов в какой-нибудь другой стране мира, где, по мнению «самой демократической страны мира», нарушаются права и свободы граждан», — добавил Владимир Карасев.

По словам Сергея Простакова, смерть Багдади, даже если она и произошла, ключевой роли в борьбе с терроризмом играть не может. Сетевая террористическая структура, которую аль-Багдади возглавлял, может функционировать долгое время вообще безо всякого формального руководства, так как действия ее участников изначально запрограммированы и предопределены в определенных рамках. Поэтому ячейки ИГ по всему миру продолжат свою деятельность даже в случае ликвидации аль-Багдади.

«Тем не менее руководитель самой известной террористической организации — это важная символическая цель. Своим заявлением об успешной операции против Багдади американское руководство делает заявку на то, чтобы в будущем попасть в учебники истории, а в настоящем — остаться у власти. При этом действия США при Трампе вплоть до деталей схожи с действиями в прошлом при Обаме во время объявленной американцами ликвидации бен Ладена. Шумиха вокруг смерти Багдади в первую очередь часть предвыборной кампании президента США, и именно так ее пока следует оценивать», — заключил Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.