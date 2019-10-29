Эксперты выяснили, где россияне будут отдыхать на ноябрьские праздники

Москва, 29 октября. Эксперты OZON.travel провели опрос среди жителей России и выяснили их планы на грядущие ноябрьские праздники.

В опросе приняли участие около двух миллионов респондентов. Выяснилось, что большая часть россиян на ноябрьские праздники планирует отдохнуть, путешествуя по стране. Однако есть и те, кто планирует мини-отпуск за границей. Самыми популярными направлениями среди туристов стали Италия, Турция и Испания.

Примечательно, что россияне стали чаще обращать свое внимание на заграничные путешествия — так, если в ноябре 2018 года 73% предпочитали остаться на праздники в стране, то в этом году их число снизилось до 57%.

В прошлом году чаще всего для отдыха россияне отдавали предпочтение Грузии, но после закрытия перелетов в страну туристы обратили внимание на Италию, сообщает издание РИА Новости.

Что касается семейных путешествий, то здесь россияне отдают свое предпочтение Кипру, ОАЭ и России. В среднем билеты на ноябрьские праздники стоят от восьми тысяч рублей (Россия) до 33 тысяч рублей (Таиланд).

Что касается направлений по РФ, то чаще всего путешественники едут на праздники в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Также стоит отметить, что туристы стали больше интересоваться Крымом — в 2019 году регион посетило рекордное количество человек за постсоветский период.

Примечательно, что каждый четвертый житель России не строит никаких планы на ноябрьские выходные, а еще 26% планируют просто остаться дома для решения бытовых проблем.