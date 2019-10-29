Жириновский назвал главную угрозу для всего человечества

Москва, 29 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал главный источник опасности для всего человечества. Этим источником, по мнению политика, являются фанатичные люди.

Жириновский напомнил о 16-летней шведской активистке Грете Тунберг, которая вдохновляет многих молодых людей и они говорят о необходимости остановить глобальное потепление. Но при этом главный российский либерал-демократ считает, что для достижения этой цели экоактивисты пропагандируют методы, которые грозят уничтожением части человечества.

Например, ограничение производства, к которому призывают они, обернется голодом и нехваткой товаров. Дома останутся без тепла, ведь не могут энергии для его производства. Таким образом, по мнению главы ЛДПР, одержимых людей, подобных Грете, просто используют, чтобы нанести уда по человечеству.

«Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли», – пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

При этом, как подчеркнул политик, защита природы — далеко не единственная тема, на которой паразитируют «заинтересованные лица»: «В этих же целях используется и тема защиты прав человека и борьба с харасментом».

Жириновский убежден, что эти самые «заинтересованные лица» готовы сократить население Земли до 500 миллионов человек ради воплощения в жизнь своих политических амбиций. Ведь меньшим количеством человек гораздо проще управлять, чем 7-8 миллиардами, пояснил он.

Стоит отметить, что процесс глобального потепления вызывает совершенно обоснованную тревогу не только экоактивистов, но и властей разных стран. И Россия — не исключение. 18 октября заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что расходы нашей страны на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты ежегодно составляют от 50 до 150 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — предупредил чиновник.

Более половины площади России занимает вечная мерзлота. Процесс ее таяния несет в себе действительно реальную угрозу благополучию местных жителей, ведь из-за этого пострадают здания, трубопроводы, инфраструктура. По последним данным российских исследователей, самые высокие темпы таяния мерзлоты были зафиксированы на Камчатке, в районе столицы Бурятии, Воркуты, Салехарда и Читы.

Однако, несмотря на то, что Жириновский склонен к громким и иногда эпатажным заявлениям, факт, что транснациональные компании и западные элиты, которые лоббируют их интересы, превратили глобальное потепление в большую аферу, тоже остается фактом. Все экологические протоколы, соглашения и возникающие экодвижения становятся их инструментами для обогащения. Телеканал «Царьград» ранее сообщал, как одна из крупный американских компаний «Дюпон» заработала миллиарды долларов на производстве псевдоэкотоваров. И это один из многих и многих примеров, причем не самый крупный.