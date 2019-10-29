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Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

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Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

Москва, 29 октября. Снимки пустующего дома звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая, по неподтвержденной информации, борется со страшным недугом, появились в Сети.

Последние годы актриса проживала в элитном коттеджном поселке, который расположен рядом с деревней Крекшино в Новомосковском административном округе Москвы. Стоимость дома составляет порядка двух миллионов долларов. Об этом сообщают «Вести Подмосковья». 

Фотографии дома Анастасии Заворотнюк сделаны с квадрокоптера, их опубликовала «Экспресс Газета». Журналисты издания заметили на территории коттеджа машину матери актрисы Валентины Борисовны. Соседи отмечают, что женщина выглядит потерянной. В настоящее время она занимается воспитанием годовалой внучи Милы.

Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

Ранее нумеролог Евгения Белова заявила, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка. По ее словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сошла со своего предначертанного пути, что и привело к тяжелой болезни. Злокачественную опухоль диагностировали сразу после того, как актриса перенесла процедуру ЭКО. По словам нумеролога, «у Анастасии не должно было быть третьего ребенка».

Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

В конце лета СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, но точной информации о здоровье актрисы не поступало до сих пор. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают некоторые эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

По слухам, на начальной стадии лечения актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эту информацию позже опровергли родственники Заворотнюк. Ранее стало известно, что Заворотнюк сделала маме дорогой подарок — иномарку за два миллиона рублей.

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