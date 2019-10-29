Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети

Москва, 29 октября. Снимки пустующего дома звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая, по неподтвержденной информации, борется со страшным недугом, появились в Сети.

Последние годы актриса проживала в элитном коттеджном поселке, который расположен рядом с деревней Крекшино в Новомосковском административном округе Москвы. Стоимость дома составляет порядка двух миллионов долларов. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Фотографии дома Анастасии Заворотнюк сделаны с квадрокоптера, их опубликовала «Экспресс Газета». Журналисты издания заметили на территории коттеджа машину матери актрисы Валентины Борисовны. Соседи отмечают, что женщина выглядит потерянной. В настоящее время она занимается воспитанием годовалой внучи Милы.

Ранее нумеролог Евгения Белова заявила, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка. По ее словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сошла со своего предначертанного пути, что и привело к тяжелой болезни. Злокачественную опухоль диагностировали сразу после того, как актриса перенесла процедуру ЭКО. По словам нумеролога, «у Анастасии не должно было быть третьего ребенка».

В конце лета СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, но точной информации о здоровье актрисы не поступало до сих пор. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают некоторые эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

По слухам, на начальной стадии лечения актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эту информацию позже опровергли родственники Заворотнюк. Ранее стало известно, что Заворотнюк сделала маме дорогой подарок — иномарку за два миллиона рублей.