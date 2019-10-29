Шведская газета назвала Россию «историческим врагом» Европы

Стокгольм, 29 октября. Страны Европейского союза (ЕС) обязаны держаться вместе и противостоять такому «историческому врагу», как Россия. Об этом сообщило шведское издание Dagens Nyheter.

Согласно мнению авторов материала, невзирая на рестрикции, разумность и целесообразность которых все чаще ставится под вопрос в ЕС, «Москва стала сильнее». Во многом этому способствовала «победа российского лидера Владимира Путина в Сирии», пишут «Известия».

«Хребет Североатлантический альянс — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву турецким властям. В этой ситуации основным победителем стала Россия — исторический враг», — следует из статьи.

Автор материала заявил, что Европа восприняла вывод американского контингента из Сирии с раздражением, а запасного плана у НАТО не было, сообщает НСН.

Помимо этого, российский вопрос продолжает «раздирать» Евросоюз изнутри, поскольку многие стремятся к экономическому сотрудничеству с РФ, а такие страны, как Франция, Греция, Германия, Венгрия, всегда выступали за хорошие отношения с Москвой.

Также указывается, что в настоящее время ожидать отмены антироссийских санкций не стоит из-за Украины и вхождения Крыма в состав РФ. При этом автор призывает ЕС оперативнее вооружаться в рамках военного блока из-за непредсказуемых действий Вашингтона, пишет «Царьград».

Накануне бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что для снятия антироссийских санкций наступил наиболее благоприятный момент.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».