Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США

Вашингтон, 29 октября. Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности. Об этом пишет газета Politico, которая получила в распоряжение письменные показания представителя американской администрации.

Согласно этой информации, Виндман станет первым сотрудником Белого дома, принимающим участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента. 8 октября Белый дом уведомил демократов из Конгресса, что не намерен сотрудничать с ними в данном вопросе.

«Я был обеспокоен звонком. Я не думал, что было уместно требовать от иностранного правительства проводить расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен последствиями для поддержки Украины со стороны правительства США», — говорится в тексте, автором которого является сотрудник СНБ.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал, когда СМИ сообщили, что Трамп в ходе июльских переговоров с Зеленским оказывал давление на президента Украины и заставлял его инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пишет НСН. Отмечается, что Байден является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Как отметил Виндман, если бы Киев начал расследование в отношении сына Байдена, это привело бы к противоречиям между двумя американскими партиями по вопросам, касающимся Украины. Таким образом, Киев мог бы остаться без поддержки со стороны обеих партий.

«Все это подорвало бы национальную безопасность США», — утверждает сотрудник СНБ.

Напомним, что скандал из-за разговора Трампа и Зеленского привел к запуску процедуры импичмента президента США, сообщает «Царьград». В связи с этим Белый дом опубликовал расшифровку переговоров лидеров двух стран, пишет Infox.ru. Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа.