Дамаск, 29 октября. Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии. Об этом журналистам рассказал советник Вооруженных сил РФ в Сирии Иван Полтев.

По его словам, понтонный мост через Евфрат появился в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии, мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями. Ожидается, что он улучшит гуманитарную ситуацию в регионе и будет способствовать развитию промышленности в Заевфратье.

Полтев добавил, что переправа позволит правительственной армии оперативнее перебрасывать силы на восток для противодействия разрозненным, остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, 9 октября началась турецкая военная операция «Источник мира», направленная против курдских бандформирований и террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В целях урегулирования ситуации в САР Россия и Турция 22 октября приняли меморандум о взаимопонимании. Документ регламентировал дальнейшие шаги стран по установлению стабилизации в регионе.

В частности, соглашением устанавливается ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений военной полиции РФ и сирийской погранслужбы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов.

В понедельник, на четвертый день действия меморандума российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в городе Камышлы в направлении западному району, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна. Подразделение сирийской армии сопровождало патруль российской военной полиции, пока они не дошли до сирийско-турецкой границы, где в ближайшие дни планируется установить стратегические пункты сирийской армии.

Накануне российские и турецкие военные обсудили в Анкаре совместные планы по Сирии в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах президентов РФ и Турции в Сочи после операции «Источник мира» против курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.