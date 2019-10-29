Москва, 29 октября. Соединенные Штаты Америки используют курдских оккупантов для выкачивания ресурсов из нефтяных полей на северо-востоке Сирии, считают эксперты. По их словам, сейчас этого не скрывает даже сам президент США Дональд Трамп.

В воскресенье Трамп заявил о том, что главной целью кампании в Сирии для Белого дома является нефть. Кроме того, он упрекнул своих предшественников на посту президента, что они недостаточно активно вели политику в ближневосточных странах, в частности Ираке.

Трамп заявил, что не собирается отводить американские войска с восточных территорий в Сирии. Свою позицию он объяснил тем, что в этом регионе сосредоточено большое количество нефтегазовых месторождений, которым нужна «защита», этим и займется американская армия.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов уточнил, что заявления Трампа о защите нефти в Сирии нелепы на фоне выкачивания ресурсов курдскими бандами. Он напомнил, что США занимаются грабежом месторождений.

Как пишет «ПолитРоссия», он задался вопросом, от кого американские солдаты будут защищать вышки?

«Конечно, можно отметить некоторую честность со стороны Трампа — теперь США хотя бы не скрывают того, что лезут на Ближний Восток ради нефти. Но его слова о защите нефтегазовых месторождений не вызывают ничего, кроме смеха. По логике вещей, им придется защищать их от самих себя», — подчеркнул специалист.

Ранее ближневосточное издание ArabiToday опубликовало 12 февраля видеозапись, которая наглядно демонстрирует масштабы незаконного вывоза нефти из Сирии. Видео было сделано американским беспилотником, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны с воздуха. СМИ его передал неназванный курдский источник из альянса SDF. Он же рассказал ArabiToday, что БПЛА снял только 30 машин, в общей же сложности в рейсе участвовали 250-300 нефтевозов.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно писало об инцидентах с незаконным вывозом сирийской нефти США при помощи курдских бандформирований с 2017 года. С тех пор эти группировки, подконтрольные США, заняли нефтяные месторождения в Сирии по договоренности с ИГИЛ1. Минобороны и арабские СМИ в опубликованных расследованиях неоднократно приводили подробные маршруты движения нефтевозов из Заевфратья на север, в зону оккупации.

Боевики, связанные с террористической организацией «Рабочая партия Курдистана», получили от США партию оружия и создали организацию «Демократические силы Сирии» — они активно проявили себя в нелегальном вывозе сирийской нефти. В то же время курды SDF на оккупированных территориях подвергали террору местные племена в попытках починить население.

1 Организация запрещена на территории РФ.