Отец Бутиной рассказал о ближайших планах дочери

Барнаул, 29 октября. Освобожденная из тюрьмы США россиянка Мария Бутина во вторник прилетела на Алтай, где ее встретили мама и бабушка.

В прошедшую пятницу, 25 октября, после отбытия наказания Бутина была депортирована в Российскую Федерацию. Лайнер с ней приземлился в столичной воздушной гавани «Шереметьево» в субботу утром, где ее встретил отец. Несколько дней после возвращения россиянка провела в Москве. Самолет, следовавший рейсом Москва — Барнаул, приземлился в 05.11 местного времени (01.11 по московскому времени) 29 октября.

Как признался отец Бутиной, они рады быть дома, но очень устали от большого внимания со стороны общественности. Девушка поблагодарила всех присутствующих в Барнауле за встречу и покинула здание воздушной гавани.

По словам отца девушки, «в планах Бутиной — отдых и встречи с семьей», передает РИА Новости.

Накануне Мария Бутина заявила, что она ощущает огромный прилив энергии и сил и собирается рассказать соотечественникам о том, с чем они могут столкнуться, находясь на территории Штатов.

Бутина была арестована в Америке летом прошлого года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию.