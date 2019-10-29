Москва, 29 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, каким должен быть идеальный секс. По ее словам, главной составляющей в отношениях являются чувства двух людей. Как уточнила Волочкова, для близких интимных отношений нужны сильные эмоции. Волочкова рассказала, какой женщина должна быть в постели.

«Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство», — подчеркнула она.

В своей авторской колонке на портале teleprogramma.pro она написала, что женщина должна быть максимально раскрепощенной с партнером в постели. По мнению Волочковой, представительницам слабого пола нужно совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной.

«Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной в постели», — подчеркнула она.

Ранее Волочкова показала, как выглядит после ночи с мужчиной. В своем аккаунте в Instagram артистка опубликовала новый снимок, сопроводив его провокационной надписью.

Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной. На фото Волочкова запечатлена лежащей под одеялом. Одета артистка в домашний костюм, а ее волосы слегка взлохмачены. В «карусели» этой публикации также можно увидеть фотографию белых роз.

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова под фотографиями.

Ранее стало известно, что Волочкова выбежала в слезах со съемок шоу «Звезды сошлись», когда разговор в студии телеканала зашел о певице Наталье Ветлицкой и олигархе Сулеймане Керимове. Балерина рассказывала, что первая ее беременность была от Керимова. При этом ребенка она потеряла.

Волочкова одна воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну. По словам артистки, отцом девочки является предприниматель Игорь Вдовин. Волочкова заявляла, что настаивала на том, чтобы ребенок больше общался со своим отцом, поскольку Ариадне это необходимо. Однако Вдовин, по заявлению бывшей примы Большого театра, с дочерью видится крайне редко.